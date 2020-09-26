فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تحذر.. "لم نصل للأسوأ بعد"

تبنت منظمة الصحة العالمية السيناريو الأسوأ للشهور القادمة، فحذر مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة "مايكل راين" من احتمال أن ترتفع الحصيلة العالمية من الوفيات بكوفيد 19 إلى 2 مليون شخص، وتونس تعاني آثار اقتصادية مدمرة للوباء، فقد أعلن وزير السياحة التونسي "حبيب عمار" أن مداخيل القطاع السياحي في تونس انخفضت بنسبة 60% وربما تصل إلى 70% بنهاية العام 2020، لكن في وقت ترتفع فيه الإصابات اليومية كيف يمكن أن تدعم تونس القطاع السياحي؟