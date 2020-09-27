فيروس كورونا: الآلاف يتظاهرون في القدس اعتراضا على تعامل "نتنياهو" مع أزمة كورونا

تظاهرات حاشدة في إسرائيل اعتراضا على إعادة تشديد القيود، تطالب باستقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يأتي ذلك بينما أظهرت السلطات الإيطالية نجاحا في تثبيت الأعداد لأسبابيع، برغم الارتفاع القياسي في أوروبا، فكيف تحولت إيطاليا من واحدة من أسوأ البؤر في العالم إلى نموذج للتعامل الجيد مع الوباء؟وخلال الأسبوع الحالي، تستأنف الأمم المتحدة اجتماع الجمعية العامة عبر تقنيات الفيديو حيث يصور قادة العالم خطاباتهم مسبقا ويتم بثها عبر دائرة تليفزيونية، لكن كيف أثر هذا الواقع الجديد على سير العمل داخل الاجتماع؟ وهل يمكن للدبلوماسية أن تنجح في غياب اللقاءات الثنائية والاجتماعات الجانبية؟