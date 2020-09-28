فيروس كورونا بين الإنسان والوطواط

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فيروس كورونا بين الإنسان والوطواط

تتسابق الدول حول العالم لمحاولة اختصار سنوات من التجارب والأبحاث العلميّة بهدف إنتاج لقاح لفيروس الكورونا والذي شكّل نقطة تحوّل كبيرة على الاقتصادات والقطاعات الصحيّة العالميّة وعلى نمط حياة البشر بشكل عام.

روسيا كانت الدولة الأولى التي أعلنت بشكل رسمي عن إنتاج لقاح تزعم أنه فعّال وآمن وكان ذلك في شهر أغسطس المنصرم على الرغم من تحذير منظمة الصحة العالميّة وتشكيك عدد كبير من المختصّين في هذا المجال.

من جهة أخرى توقفت التجارب السريرية النهائية للقاح فيروس كورونا بتاريخ ٩ سبتمبر أيلول، الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، مؤقتا بعد مرض أحد المتطوعين في التجارب في بريطانيا. فهل يصدق المثل العربي القائل: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة؟

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