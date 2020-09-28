BBC News
, عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
ما معنى عبارة abandoned dogs؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
ما معنى عبارة abandoned dogs؟
قبل ساعة واحدة
الأكثر مشاهدة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
1:16
فيديو,
نادي كرة القدم للنساء المسلمات في برمنغهام
, 1,16
قبل ساعة واحدة
3:02
فيديو,
حلم العودة إلى النوبة
, 3,02
قبل 36 دقيقة
0:37
فيديو,
كيف رد دونالد ترامب على مزاعم التهرب الضريبي؟
, 0,37
قبل 2 ساعة
1:47
فيديو,
فيروس كورونا: الكلاب تكتشف الفيروس في مطار هلسنكي
, 1,47
قبل 3 ساعة
4:15
فيديو,
نساء يكافحن ثقافة "لوم الضحية" في حالات الاغتصاب
, 4,15
قبل 7 ساعة
8:14
فيديو,
ميكانيكي سيارات كفيف ينال شهرة واسعة في العراق
, 8,14
25 سبتمبر/ أيلول 2020
3:24
فيديو,
ترؤس محجبة من أصول مغربية لمراسم زواج مثليتين في إسبانيا يثير جدلا
, 3,24
23 سبتمبر/ أيلول 2020
5:59
فيديو,
نجما يوتيوب سوريان يقيمان أكبر حفل في العالم للكشف عن جنس مولودهما في برج خليفة في دبي
, 5,59
10 سبتمبر/ أيلول 2020
2:51
فيديو,
رامي مخلوف: كيف خسر ابن خال بشار الأسد مكانته في سوريا
, 2,51
25 سبتمبر/ أيلول 2020