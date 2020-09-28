الشباب والموجة الثانية من كوفيد 19

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الشباب والموجة الثانية من كوفيد 19

الشباب يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وهذا الوقت صعب بشكل خاص بالنسبة للشباب، يقول الأمير تشارلز في مقال نشره في صحيفة ذا سانداي تيليغراف ركز فيه على موضوع تأثير الوباء على هذه الفئة.

موقف الأمير الداعم للشباب يأتي متزامناً مع العديد من التحذيرات حول تأثير الفيروس عليهم نفسيا ، فيما صدر العديد من تعليقات اللوم التي وجهها البعض للشباب باتهامه بالتهاون في الوقاية من فيروس كورونا.

للتعرف على وجهة نظر الشباب في الرأي الذي يقول إنهم هم السبب في نشر الوباء آلاء تحدثت نبيل إلى بعض الشباب في هذا التقرير

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أن الشباب يتعاملون في بعض البلدان باستخفاف حيال فيروس كورونا، وحذرت من أنهم يشكلون مصدرًا لتفشي وانتشار المرض. فلماذا صدر هذا التحذير؟