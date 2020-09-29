ديمقراطيون وجمهورين يغيرون انتماءهم الحزبي، لماذا؟

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ديمقراطيون وجمهورين يغيرون انتماءهم الحزبي، لماذا؟

تتجه أنظار الأمريكيين وعيون الكثيرين حول العالم إلى أولى المناظرات التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقف أمام مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في مناظرة تلفزيونية. يهدف كلاهما خلالها لكسب أصوات الناخبين قبل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

مع اقتراب هذا الموعد تزداد التكهنات والتحليلات حول من سيسكن البيت الأبيض في السنوات الأربع المقبلة وأيضاً عن مصير الأغلبية في الكونغرس.