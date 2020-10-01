الحرص على البقاء شاباً قد يبعد الشيخوخة

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الحرص على البقاء شاباً قد يبعد الشيخوخة

دراسة نشرتها مجلة فوربس الأمريكية كشفت بأن كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن سيكونان في صحة جيدة على الأرجح خلال الفترة الرئاسية القادمة رغم أن أصغرهما في الرابعة والسبعين من العمر.

ويتناغم ذلك مع دراسة فنلندية حديثة كشفت بأن كبار السن اليوم هم أكثر شباباً من الأشخاص الذين كانوا في سنهم قبل ثلاثين عاماً.

العمر مجرد رقم بالنسبة للذين حافظوا على صحتهم الذهنية والجسدية مثل إبراهيم شمسي الشاب السبعيني الذي تحدث إلى بسمة كراشة وكشف لها سر شبابه المتجدد.