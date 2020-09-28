كيف تختلف تجربة الغوص بين البحر وحجرة الضغط العالي؟

تتعرف داليا حيدر من خلال تجربتها الشخصية عن اختلاف تجربة الغوص بين البحر وحجرة الضغط العالي.

ما هي معايير السلامة للغوص وكيف يؤثر الغوص على الجسم والعقل؟ تعرفوا على هذه التفاصيل من خلال تجربة داليا في البحر الأحمر.