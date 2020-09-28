فيديو مظاهرة نزلة السمان يثير سخرية المغردين والسيسي يعلق لأول مرة على المظاهرات

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فيديو مظاهرة نزلة السمان يثير سخرية المغردين والسيسي يعلق لأول مرة على المظاهرات

كشف إعلاميان مصريان أن فيديو لمظاهرة في نزلة السمان جنوب القاهرة، تداولته وسائل الإعلام على أنه حبر حقيقي، لم يكن إلا فيديو مفبركا داخل الإستوديو، وتم تسريبه عمدا للجزيرة القطرية.

وقالت قناة الجزيرة إنها اتبعت كل الخطوات التحريرية للتأكد من صدقية الفيديو وأنه لم يكن قديما، معتبرة أن فبكرته وتسريبه بهذه الطريقة، يعتبر مسيئا للصحافة المصرية والحكومة نفسيهما، ومصداقيتهما.

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