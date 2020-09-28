فيروس كورونا: حصيلة الوفيات العالمية تتخطى المليون وفاة
منظمة الصحة العالمية تعلن عن تخطي الحصيلة العالمية من الوفيات بكوفيد 19 عتبة المليون شخص وهو عدد مرشح للزيادة في وقت ترتفع فيه الإصابات حول العالم وخاصة في أوروبا، لكن على الجانب الآخر تتسابق عشرات المراكز البحثية للوصول للقاح آمن وفعال، حيث أن هناك الان أثنين وأربعين لقاحا في مراحل التجارب السريرية على البشر.
ولتوسيع دائرة الاختبارات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، توصلت شركتا Abbot و Biosensor الأمريكيتان إلى اتفاق مع مؤسسة "بيل وميلندا غايتس" الخيرية لتصنيع 120 مليون اختبار سريع بسعر خمسة دولارات للاختبار الواحد، سيتم تقديمهم للدول الفقيرة.
وتمهيدا لعودة العمرة تدريجيا، السعودية تطلق تطبيق "اعتمرنا" لتنظيم إصدار تصاريح العمرة وزيارة المسجد النبوي .
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