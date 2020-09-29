نبيل عمرو : نحتاح لانتخابات تحت رقابة دولية وميثاق شرف لاحترام نتائجها

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نبيل عمرو : نحتاح لانتخابات تحت رقابة دولية وميثاق شرف لاحترام نتائجها

أكد نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي على ان يتم احترام نتائجها.

وشدد عمرو على الحاجة الى التوافق على ميثاق شرف يتعهد بموجبه جميع المرشحين في نظام القوائم على إحترام نتائح الانتخابات مهما كانت لتلافي تجارب الماضي حسب رأيه.

وعبر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن رفضة لفكرة استبدال القيادة الفلسطينية لإرضاء هذه الجهة أو تلك , ويرى ضرورة أن يتم ااختيارها عبر صناديق الاقتراع التي تشكل إجماعا لدى الفلسطينين "لأنهم ذاقوا طعم الانتخابات ولن يقبلوا بغير الطرق الديمقراطية بديلا "حسب تعبيره

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وفيما يتعلق بالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، قال نبيل عمرو إنها لم تعد قائمة على أساس الالتزام السياسي بإتفاقية أوسلو، بل تقوم على أساس الأمر الواقع الذي يقتضي التداخل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويحتم على الفلسطينيين أن لا يضيعوا أي فرصة للعمل حتى لو كانت متصله بإتقاقية أوسلو.