فيروس كورونا: من قدم خطة أفضل لإنهاء الوباء في المناظرة الرئاسية؟

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فيروس كورونا: من قدم خطة أفضل لإنهاء الوباء في المناظرة الرئاسية؟

احتدم النقاش بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن خلال أول مناظرة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية، حول تعامل الولايات المتحدة مع ملف كوفيد 19.

فبينما دافع ترامب عن قرارات إدارته في فتح الاقتصاد للحفاظ على الوظائف والدفع نحو إنتاج لقاح قبل نهاية العام، اعتبر منافسه إنهاء الإغلاق قرارا كارثيا أدى لوفاة الآلاف من الأمريكيين.

أقيمت المناظرة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند وحضرها جمهور محدود للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي .

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