أطفال بلا أولياء في أراضي الشتات

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أطفال بلا أولياء في أراضي الشتات

سينما بديلة هذا الأسبوع تعرض فيلم 'أرض ليست للأطفال ولا الأمهات أيضاً' للمخرجة الأردنية جمانة سعادة. يتلمس الفيلم حجم المعاناة التي يمر بها الأطفال والمراهقون الذين يضطرون للانفصال عن ذويهم بحكم قوانين اللجوء.

'أرض ليست للأطفال ولا الأمهات أيضاً' هو بمثابة تتمّة لفيلم 'أرض ليست للأطفال' الذي يستكشف الأبعاد الإجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى التفريق بين الأطفال اللاجئين وذويهم.

ناقشت جمانة سعادة مع رضا الماوي أهمية السينما الوثائقية في سرد تجارب حياتية قد لا تتناولها عناوين الأخبار. كما تناولت ضرورة التزام صانع الفيلم بالحياد عند الخوض في تفاصيل العلاقات الإنسانية المُركّبة.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).