كيف تشكل حركة معاداة اللقاحات خطرا كبيرا في مواجهة فيروس كورونا؟

مع تفشي مرض كوفيد19 تتزايد شعبية حركة مناهضة اللقاحات في مختلف أنحاء العالم. فلماذا تجد هذه الحركة من يدعمها وكيف ‏نشأت؟ وفي هذه الحلقة نسأل أيضا هل ضرر اللقاحات أكثر من نفعها؟ ما حقيقة تسبب لقاح الحصبة في مرض التوحد لدى الأطفال؟ ‏وكيف تشكل هذه الحركة خطرا كبيرا في مواجهة فيروس كورونا؟