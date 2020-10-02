شكري المبخوت : الإسلام السياسي يقوم على الفكر الإخواني الذي يرسخ للعنف

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شكري المبخوت : الإسلام السياسي يقوم على الفكر الإخواني الذي يرسخ للعنف

عبّر شكري المبخوت الأديب والناقد التونسي عن رفضه للإسلام السياسي لأن ما وصفه بالفكر الإخواني الذي يقوم عليه يعد ردة عن الفكر الإسلامي في عصر النهضة .

وقال المبخوت إنّ الفكر الإخواني أتى بمفاهيم شعبوية بسيطة وبنظرة ساذجة الى الدين كما رسّخ فكرة العنف للوصول إلى السلطة .

ويصف المبخوت حركة النهضة التونسية بأنها "حركة سياسية بمرجعيات إخوانية وأنها لم تبرهن حتى الآن أنها تخلصت من التصورات المتخلفة والمنافية للتاريخ" حسب وصفه.

وأضاف المبخوت أن اللعبة السياسية هي التي تفرض على إخوان تونس أن يقدموا صورة تناسب الغرب أكثر، بجانب ما يتعرضون له من ضغوط من أطراف سياسية ونخب حداثية.