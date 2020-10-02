هيكل روبوتي متطور يسمح لرجل مشلول بالسير على الثلج للمرة الأولى
هيكل روبوتي متطور يسمح لرجل مشلول بالسير على الثلج للمرة الأولى
فريق برنامج 4تك يقدم هذا الأسبوع ثلاثة مواضيع تقنية من سويسرا وبريطانيا.
أنيس القديحي يقدم أحدث تطبيقات "تتبع المصابين بفيروس كورونا" للحد مخاوف من انتشار موجة ثانية من الوباء.
نسيم رمضان يقابل مبتكراً مغربياً طور هيكلاً معدنياً كهربائياً يسمح لرجل أصيب بالشلل في رجليه نتيجة حادث من المشي على الثلج. إنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها تحقيق مثل هذا الإنجاز.
داليا حيدر تسلط الضوء على طرق التدريب عن بعد مع فرض قواعد التباعد الاجتماعي وكيف تجعل تقنيات الواقع الافتراضي التدريب ممكناً.