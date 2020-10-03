فيروس كورونا: الرئاسة الأمريكية تقول إن ترامب يباشر مهام منصبه من الحجر الصحي

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فيروس كورونا: الرئاسة الأمريكية تقول إن ترامب يباشر مهام منصبه من الحجر الصحي

أعلن الرئيس ترامب إصابته وزوجته بفيروس كورونا، وهو ما أعقبه تراجع في قيمة الدولار، وتناولت وسائل إعلام أمريكية السيناريوهات المحتملة حال تراجع صحة الرئيس.

وفي تونس أعلن عن إعادة تفعيل حظر التجول الليلي في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين شرقي البلاد إثر تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 فيهما.

أما الكرملين الروسي فقد استبعد تطبيق إجراءات العزل العام مجددا على مستوى البلاد رغم تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

وفي قطاع غزة باشرت لاعبات رياضة الملاكمة تدريباتهن استعدادا لأول مشاركة في بطولة دولية رسمية بعدما أغلقت سلطات القطاع صالات اللعب الرياضية ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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