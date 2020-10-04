فيروس كورونا: غموض حول وضع "ترامب" على جهاز التنفس الاصطناعي في ليلته الأولى في مركز "والتر ريد" الطبي

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فيروس كورونا: غموض حول وضع "ترامب" على جهاز التنفس الاصطناعي في ليلته الأولى في مركز "والتر ريد" الطبي

قضى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ليلته الأولى في مستشفى "والتر ريد" العسكري الطبي بعد إعلان إصابته بكوفيد 19، وفي مؤتمر صحفي أعلن الفريق الطبي المعالج له أنه بحالة جيدة ولا يعاني من مشكلة في التنفس أو الحركة، لكن عند سؤال "د/شون كونلي" الطبيب المعالج لترامب عن وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي؟ لم يأتي بإجابة واضحة مما أثار تكهنات عن الوضع الصحي لترامب.

وعربيا فرضت السلطات الإيرانية إجراءات إغلاق جزئية على العاصمة "طهران" بعد زيادة في أعداد الإصابات، كما حذرت السلطات التونسية من أن المستشفيات تجد صعوبة في مواجهة تدفق حالات الإصابة بكوفيد 19.

أما في الأراضي الفلسطينية، فقد مدد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس أبو مازن" حالة الطوارئ لشهر إضافي للمرة الثامنة في محاولة للتصدي لانتشار كوفيد 19 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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