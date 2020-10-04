فيروس كورونا: بعد توقف لسبعة أشهر.. بدء المرحلة الأولى لعودة العمرة تدريجيا

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فيروس كورونا: بعد توقف لسبعة أشهر.. بدء المرحلة الأولى لعودة العمرة تدريجيا

بقيود مشددة، عاد المعتمرون من السعوديين والأجانب المقيمين في السعودية إلى المسجد الحرام لأداء المناسك في المرحلة الأولى لعودة "العمرة"، في هذه المرحلة سيسمح بدخول ستة آلاف معتمر مع زيادة كل أسبوعين.

كما أطلقت السلطات السعودية تطبيقا "اعتمرنا" و"توكلنا" لتسجيل بيانات الراغبين في أداء العمرة ولتنظيم إصدار تصاريح زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفي لبنان أغلقت الحكومة 111 قرية وبلدة في مختلف أنحاء البلاد لمواجهة موجة ثانية من الإصابات بكوفيد 19.

هذه الموضوعات وأكثر تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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