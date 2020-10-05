هيكل روبوتي متطور يسمح لرجل مشلول بالسير على الثلج للمرة الأولى
هيكل روبوتي متطور يسمح لرجل مشلول بالسير على الثلج للمرة الأولى
نسيم رمضان يقابل مبتكراً مغربياً طور هيكلاً معدنياً كهربائياً يسمح لرجل أصيب بالشلل في رجليه نتيجة حادث من المشي على الثلج.
إنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها تحقيق مثل هذا الإنجاز.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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