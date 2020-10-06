الاغتصاب جريمة وليست عيباً يجب التستر عليه

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الاغتصاب جريمة وليست عيباً يجب التستر عليه

تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط من حين لآخر تظاهرات احتجاجية نسائية للمطالبة بحماية المرأة من جرائم الاغتصاب، خاصة وأن شهر سبتمبر أيلول الماضي شهد عدة حالات اغتصاب في مناطق مختلفة من موريتانيا.

وتطالب منظمات أهلية بحماية المرأة عبر إقرار قوانين أكثر تشدداً ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب فيما لازال التستر خوفا من الفضيحة أكبر عائق أمام التصدي لجريمة الاغتصاب في موريتانيا.