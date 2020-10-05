فيروس كورونا: ارتفاع الإصابات يشعل معركة بين الحكومة والمستشفيات الخاصة في لبنان

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فيروس كورونا: ارتفاع الإصابات يشعل معركة بين الحكومة والمستشفيات الخاصة في لبنان

طالب أطباء لبنانيون وخبراء للأوبئة المستشفياتِ الخاصة في البلاد باستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد اقتراب الأسرة من النفاذ في المستشفيات الحكومية.

وترفض المشافي الخاصة استقبال المصابين قبل أن تدفع الحكومة اللبنانية المستحقات المتأخرة عليها للقطاع الصحي الخاص الذي تأثر بدوره بالأزمة الاقتصادية وتضررت العديد من مستشفياته إثر انفجار بيروت.

وفي عالم السينما، أعلنت سيتي ورلد، ثاني أكبر مشغل لصالات السينما حول العالم إغلاق دور عرضها في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا لعقبات مالية تفاقمت مع تفشي الوباء.

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