شكري المبخوت في "بلا قيود" عدم مساواة المراة سببه إتجاهات تردد كالببغاء نصوصا قديمة

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شكري المبخوت في "بلا قيود" عدم مساواة المراة سببه إتجاهات تردد كالببغاء نصوصا قديمة

قال شكري المبخوت الأديب والناقد التونسي إن عدم المساواة الذي تعيشه المراة في العالم العربي والإسلامي حاليا ناجم عن" إتجاهات محافظة تتكلم بإسم الدين وتردد كالببغاء نصوصا قديمة" حسب تعبيره

وأضاف المبخوت أن قضية المساواة بين الرجل والمرأة ليست مطروحة في العالم الأسلامي فحسب بل في ثقافات عديدة وفي تصورات مختلفة، وعلى كل ثقافة أن تشتغل من داخلها.

ويرى المبخوت أن المساواة بين الرحل والمرأة ستتحقق طال الدهر أم قصر، شأنها شأن القضايا الأخرى،وأن قراءته للقضية تنطلق من منظومة حقوق الأنسان الكونية.