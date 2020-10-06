فيروس كورونا: لماذا عاد الجدل حول نشأة الفيروس وما إذا كان طبيعيا أم مصنعا؟
عالمة صينية تعيد الجدل حول نشأة فيرس كورونا وتقول إن الفيروس تم تصنيعه في مختبر بمدينة ووهان الصينية، فما الدليل على هذه الإدعاءات؟ وهل تتعاون منظمة الصحة العالمية مع الصين في إخفاء معلومات عن أصل الفيروس. في هذه الحلقة نجيب على هذه الأسئلة وأكثر.
الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد علي عاصي
خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للاستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش