فيروس كورونا: لماذا عاد الجدل حول نشأة الفيروس وما إذا كان طبيعيا أم مصنعا؟

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فيروس كورونا: لماذا عاد الجدل حول نشأة الفيروس وما إذا كان طبيعيا أم مصنعا؟

عالمة صينية تعيد الجدل حول نشأة فيرس كورونا وتقول إن الفيروس تم تصنيعه في ‏مختبر بمدينة ووهان الصينية، فما الدليل على هذه الإدعاءات؟ وهل تتعاون منظمة ‏الصحة العالمية مع الصين في إخفاء معلومات عن أصل الفيروس. في هذه الحلقة نجيب ‏على هذه الأسئلة وأكثر.‏

الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف

شارك في الإعداد علي عاصي

خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس للاستماع الى جميع حلقات " خرافات كورونا" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش