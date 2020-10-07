كورونا والصور النمطية في المنطقة العربية

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كورونا والصور النمطية في المنطقة العربية

مضى نحو ٧ أشهر منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد١٩ جائحة، وتأثيرها كان كارثيا على عدة مجالات منها الأعمال والتوظيف. وبحسب تقديرات منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة، زادت نسبة البطالة بالمنطقة العربية ١.٢٪

في حلقة بي بي سي إكسترا نستضيف ماريّا عليان التي خلقت لنفسها مساحة على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت فيها مواضيع نسوية بطريقة كوميدية ساخرة، وحاولت أن تكسر فيها صورا نمطية متعلقة بالجندر.

كما تستضيف الحلقة الدكتورة آني تابت وهي ميسّر في الشبكة العالمية لاتفاقية عام ٢٠٠٣ لليونيسكو المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى سوريا لتوثق مسرح خيال الظل وترافق شادي حلاق، المخايل الممارس الوحيد لهذا النوع من الفن في سوريا الآن. هذا الفن التراثي القديم أصبح في خطر بعد أن شهدت سوريا حرباً، ثم أزمة اقتصادية خانقة، ثم جائحة. وأصبح على الخارطة العالمية بعد أن ضمّته اليونيسكو إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل سنة ٢٠١٨. فهل ينجو مسرح خيال الظل من الجائحة في سوريا؟