هل مواصفات فتى أو فتاة الأحلام ضرورية لإنجاح العلاقة؟

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هل مواصفات فتى أو فتاة الأحلام ضرورية لإنجاح العلاقة؟

حلل باحثون بيانات ثلاث وأربعين دراسة شملت في مجملها أكثر من أحد عشر ألف علاقة عاطفية، وانتهوا إلى تحديد خمسة عوامل يشترك فيها الأزواج السعداء الذي يعمرون في علاقتهم.

وخلص الباحثون إلى أن شعور الشريك بالتزام شريكه بالعلاقة، وَتقدير كل طرف للآخر، من العوامل الأساسية في نجاح الزواج.

كذلك فإن العلاقة الجنسية الممتعة والمشبعة عامل أساسي ثالث مشترك في العلاقات السعيدة المعمرة، إضافة إلى حرص كل طرف على سعادة شريكه واكتفائه بالعلاقة التي تجمعهما وأخيراً طريقة التعامل مع المشاكل التي تعتمد أساسا كما تقول الدراسة على التواصل.