ما الحلول البديلة إذا لم تتوفر المراحيض العامة؟
ما الحلول البديلة إذا لم تتوفر المراحيض العامة؟
في عاصمة هولندا أمستردام لجأ المجلس المحلي لإقامة مباول مستدامة في شوارع المدينة للحد من التبول العشوائي. أما في بولندا، بدأت الإعلانات تتصدر الصحف بشأن تطبيق على الهاتف يمكن المواطنين من تأجير مراحيض منازلهم للمارة مقابل مبلغ من المال.
غياب المراحيض العامة أو قلة توفرها قد يضع البعض في مواقف محرجة وربما تدفعهم للبحث عن حلول بديلة كل على طريقته.
بسنت أكرم تحدثت مع بعض من واجهوا تجارب مع المراحيض العامة في بلدان مختلفة وأعدت لنا التقرير التالي.