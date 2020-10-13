فيروس كورونا يقيم حاجزا بين أطباء العائلة ومرضاهم

في فترة الإغلاق في بريطانيا عندما كان انتشار فريوس كورونا في الذروة .. منعت الخدمة الصحية المرضى من الذهاب إلى العيادة للحصول على تشخيص إلا في الحالات الحرجة. وكان أطباء الأسرة يكتفون بالتشخيص عبر الهاتف أو واتساب أو زووم .. وحسب آخر احصائية قام بها موقع GP online الخاص بأطباء الأسرة في بريطانيا فقد ازداد عدد المواعيد التي قدمها الأطباء لمرضاهم بنسبة خمسين في المئة منذ نهاية شهر أغسطس/ آب .. ولكن حسب نفس الموقع لا تزال الاستشارات عن بعد هي الأكثر انتشارا