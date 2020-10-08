ذبابة على رأس نائب الرئيس الأمريكي تخطف الأضواء في مناظرة الانتخابات الرئاسية

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا يعلقون بمئات الآلاف من التغريدات على ذبابة حطت لدقائق على رأس نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أثناء مناظرته مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس .

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