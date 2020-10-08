سينما 'الدرايف- إن' تنافس 'الأونلاين'

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سينما 'الدرايف- إن' تنافس 'الأونلاين'

أغلب المهرجانات السينمائية خلال الفترة الأخيرة يتم نقلها على الانترنت أو إرجاؤها إلى أجل غير مسمى في كثير من الأحيان. في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، تحدّى مهرجان عمّان السينمائي الدولي الوباء بفكرة مبتكرة حيث عقد دورته الأولى في سينما للسيارت (درايف إن).

مديرة المهرجان ندى دوماني، شرحت لرضا الماوي تفاصيل ذلك الاختيار كما عرضت لأهم مميزات ذلك المهرجان المخصص للأعمال الأولى.

ذهبت جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل لفيلم 'إبراهيم، إلى أجل غير مسمى' الذي حاولت خلاله المخرجة الفلسطينية لينا العبد اقتفاء أثر والدها الذي اختفى في ظروف غامضة عندما كان عضواً سريا في تنظيم المجلس الثوري الفلسطيني المعروف شعبيا باسم 'جماعة أبو نضال'. شرحت لينا العبد إلى سينما بديلة كيف مكنها العمل على الفيلم من التصالح مع الماضي وإعادة بناء صورة ذهنية للأب الغائب.

مهدي برصاوي مخرج تحدث إلى رضا الماوي عن فيلمه 'ولدي بيك نعيش' الذي شارك في المهرجان. نعرض أحد أعماله الأولى 'بوبي' وهو عن قصة صداقة غير متوقعة بين كلب ضال وطفل في الثامنة.

نعرض أيضا الفيلم القصير 'وحيد القرن' والذي شارك في المهرجان. مخرجة الفيلم، اللبنانية ياسمينا الخطيب، قالت لسينما بديلة إنه عن شعور الإقصاء في مواجهة ضغوط المجتمع.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).