فيروس كورونا: محافظ كربلاء يعلن وصول قرابة 14 مليون زائر من أنحاء العراق في أربعينية الإمام الحسين

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فيروس كورونا: محافظ كربلاء يعلن وصول قرابة 14 مليون زائر من أنحاء العراق في أربعينية الإمام الحسين

استقبلت محافظة كربلاء 14 مليون زائر هذا العام لمرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد في ظل تفشي الوباء بحسب المحافظ الذي قال إنهم أتوا من أنحاء البلاد.

ومنعت السلطات العراقية وصول الزائرين الأجانب في ظل تسجيل ما يصل إلى 5000 إصابة يومية وقرابة 10 آلاف حالة وفاة.

يأتي هذا بالتزامن مع قرار الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر آخر وقرار تونس فرض حظر تجول ليلي في إقليم تونس الكبرى حيث يسري القرار طوال 15 يومًا ابتداء 8 أكتوبر تشرين الأول.

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