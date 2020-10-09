كوثر الشاذلي في "بلا قيود" من يحملون لواء انفصال الجنوب حاليا يسعون لمكاسب سياسية

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كوثر الشاذلي في "بلا قيود" من يحملون لواء انفصال الجنوب حاليا يسعون لمكاسب سياسية

قالت كوثر الشاذلي نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي في اليمن إنّ الائتلاف لا يسعى إلى السلطة بل يرغب في أنّ يتاح المجال للجميع للمشاركة في اليمن القادم.

وترى كوثر الشاذلي أنّ طرح قضية الانفصال في الوقت الحالي لا يعد منطقيا وأنّ اليمن الاتحادي وفق ما جاء في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيكفل للجميع حقوقاً متساوية ويضمن معالجة القضايا الشائكة للقضية الجنوبية.

وأضافت كوثر الشاذلي أنّ القيادات التي تدّعي أنّها حاملة للمشروع الجنوبي تسعى إلى الدخول في شراكة مع الشرعية وتحقيق" مكاسب سياسية" حسب تعبيرها.

من ناحية أخرى أقرت كوثر الشاذلي بدور الإمارات العربية المتحدة في تحرير عدن وفي الدفاع عن الجنوب، ولكنها تأخذ على الإمارات تبنيها لفصيل بعينه بدلا من القيام بتقريب وجهات النظر بين المكونات المختلفة في جنوب اليمن وتحقيق مصالحة جنوبية داخلية.