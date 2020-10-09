كمامات شفافة تساعد من يعانون من الصمم في قراءة حركة الشفاه

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كمامات شفافة تساعد من يعانون من الصمم في قراءة حركة الشفاه

فريق برنامج 4تك يقدم هذا الأسبوع ثلاثة مواضيع تقنية من سويسرا وتركيا.

يقابل نسيم رمضان أحد العلماء في جامعة EPFL السويسرية للتعرف على كمامة شفافة تساعد من يعانون من الصمم في قراءة حركة الشفاه للتواصل بشكل أسهل مع الأشخاص.

ومن سويسرا أيضاً، من جامعة ETH في زيورخ يتعرف أنيس القديحي على تقنية يسمونها "صحيفة الواقع المدمج".

داليا حيدر تتعرف على تقنيات بسيطة طورتها شركات ناشئة تركية تساعد الحكومات في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

شاهدوا هذه الحلقة من برنامج 4تك يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.

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