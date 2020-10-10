"فيروس كورونا: ترامب يتبرع ببلازما دمه وأوروبا تعلن مناطق "خطيرة"
"فيروس كورونا: ترامب يتبرع ببلازما دمه وأوروبا تعلن مناطق "خطيرة"
الرئيس الأمريكي ترامب يعلن التبرع ببلازما دمه لمصابي كورونا ويرفض أن تكون مناظرته الرئاسية المقبلة عبر الإنترنت
السعودية تمدد نظام التعليم عن بعد وإعلان إغلاق طهران لمدة أسبوع لكبح جماح انتشار فيروس كورنا
وأرقام قياسية للإصابات في أوروبا، فرنسا تسجل أسوأ معدل يومي للإصابات الجديدة وتعلن باريس ومارسيليا مناطق "شديدة الخطورة" وألمانيا "قلقة" وإسبانيا في "طواريء"
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