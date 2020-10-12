كيف قد تغير "صحيفة الواقع المدمج" طريقة استهلاكنا للمحتوى الصحفي؟
كيف قد تغير "صحيفة الواقع المدمج" طريقة استهلاكنا للمحتوى الصحفي؟
من جامعة ETH في مدينة زيورخ السويسرية يتعرف أنيس القديحي على تقنية يسمونها العلماء هناك "صحيفة الواقع المدمج".
هذه التقنية قد تغير طريقة استهلاكنا للمحتوى الصحفي من خلال تقنيات الواقع الافتراضي.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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