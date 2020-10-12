كمامات شفافة تساعد في التواصل مع من يعانون من الصمم

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كمامات شفافة تساعد في التواصل مع من يعانون من الصمم

يقابل نسيم رمضان أحد العلماء في جامعة EPFL السويسرية للتعرف على كمامة شفافة تساعد في قراءة حركة الشفاه.

في ظل أزمة كورونا، قد تساعد هذه الكمامات في التواصل مع من يعانون من الصمم.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

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