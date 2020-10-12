فيروس كورونا: نظام جديد للإنذار يقسم المملكة المتحدة بحسب درجة التفشي
فيروس كورونا: نظام جديد للإنذار يقسم المملكة المتحدة بحسب درجة التفشي
أمام الزيادة "القياسية" في أعداد الإصابات بكوفيد 19 في بريطانيا، قدم "بوريس جونسون" رئيس الوزراء نظاما لتقسيم المناطق بحسب درجة تفشي الوباء بها، وعليها يتم تحديد القيود التي ستُفرض، وفي الولايات المتحدة يعود الرئيس "دونالد ترامب" إلى الحملة الانتخابية بثلاثة تجمعات إنتخابية في "فلوريدا" و"بنسلفانيا" و"أيوا" بعد عشرة أيام فقط من إصابته بكوفيد 19.
ودراسة أسترالية تكشف عن إمكانية بقاء فيروس كورونا على الأسطح الملساء كالأوراق النقدية والهواتف النقالة لمدة 28 يوما.
هذه الموضوعات وأكثر تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"
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