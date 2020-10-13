الزراعة والأمن الغذائي في المجتمعات المحلية في ظل كورونا

تأثر قطاع الزراعة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وأصبح الأمن الغذائي للمجتمعات وهو يواجه تداعيات الإغلاق وتعثر الاستيراد والتصدير حول العالم، كما انعكس ذلك على المنتوج الفلاحي.

فمنذ انتشار فيروس كورونا عالميا، أغلقت الدول حدودها وأقفت بلدان عديدة تصدير المواد الأساسية مثل القمح والبطاطا وغيرها، غير أن هذه الأزمة قد تشكل فرصة للزراعة المحلية في المناطق الريفية وذلك لسد أي نقص في الغذاء داخل كل بلد. ما هي الانعكاسات و التداعيات لفيروس كورونا وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكيف تكون الاستجابة؟