سوق للمنحوتات الخشبية والكتابة السومرية وتصاميم الستائر

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سوق للمنحوتات الخشبية والكتابة السومرية وتصاميم الستائر

تشاهدون هذا الأسبوع في أناالشاهد:

من السودان، سوق للمنحوتات الخشبية في الخرطوم، يبرز الروابط التاريخية والقيم الثقافية بين البلدين، حتى بعد انفصال الجنوب عن الشمال.

ومن العراق، شابة عراقية تعشق الكتابة السومرية، فأحيتها من جديد بطريقة عصرية.

ومن مصر، قصة كفاح سيدة تعمل في تصميم الستائر والأرائك رغم العقبات التي واجهتها.

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