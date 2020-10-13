"أنا مسلمة واسمي مريم" لماذا اعتنقت الرهينة الفرنسية المختطفة في مالي الإسلام بعد تحريرها؟

أثارت الرهينى الفرنسية المححرة من الاختطاف في مالي جدلا واسعا بعد وصولها إلى فرنسا، وإعلانها أنها اعتنقت الإسلام وتريد العودة إلى مالي. سوفي باترونان اختطفت عام 2016.