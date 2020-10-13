كوثر شاذلي في"بلا قيود" هناك فرصة لرأب الصدع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

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كوثر شاذلي في"بلا قيود" هناك فرصة لرأب الصدع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

أكدت كوثر شاذلي نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي في اليمن على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بصورة كاملة. وأشارت كوثر شاذلي إلى وجود فرصة كبيرة لرأب الصدع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضحت نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي أن قضية الأمن والسلام تأتي أولاً ثم يمكن بعد ذلك التطرق بجدية لحل باقي المشكلات.

وترى كوثر شاذلي أنه ما كان لأزمة اليمن أن تصل لهذه الدرجة من التعقيد لو كان هناك إرادة دولية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وكان هناك آلية لإلزام الحوثيين بتنفيذ هذه القرارات،