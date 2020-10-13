فيروس كورونا: إصابة رونالدو تحرمه من المشاركة مع منتخب البرتغال أمام السويد

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فيروس كورونا: إصابة رونالدو تحرمه من المشاركة مع منتخب البرتغال أمام السويد

أصيب نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، ما يحرمه من المشاركة في مباراة بلاده أمام السويد.

والفيروس التنفسي يدفع إسرائيل والإمارات لتأجيل أولى رحلاتهم الجوية المباشرة إلى مطلع العام المقبل، فيما أعلن الأردن استمرار العمل بقرار فرض حظر التجوّل الشامل في جميع المحافظات، ليوميّ الجمعة والسبت المقبلين.

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