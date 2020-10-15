تهريب سلع كويتية مدعومة إلى دول الجوار يجدد المطالبات بتكويت الوظائف الحكومية
تهريب سلع كويتية مدعومة إلى دول الجوار يجدد المطالبات بتكويت الوظائف الحكومية
بعد الكشف عن تهريب سلع تموينية مدعومة إلى خارج البلاد، تجددت المطالبات في الكويت باستبدال العمالة الوافدة بأخرى كويتية في الوظائف الحكومية للحد من عمليات تهريب السلع المدعومة
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