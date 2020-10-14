فيروس كورونا: لماذا تعاود الإصابات في الارتفاع عربيا؟ وهل ينجو العالم من "الركود"؟
فيروس كورونا: لماذا تعاود الإصابات في الارتفاع عربيا؟ وهل ينجو العالم من "الركود"؟
تزداد مخاوف السلطات عربيا من موجة ثانية لوباء كورونا بعد ازدياد في أعداد الإصابات في عدة دول عربية مع االتشكك في قدرة القطاع الصحي على المواجهة
ومجموعة العشرين الاقتصادية تمدد مهلة تسديد ديون الدول الفقيرة ستة أشهر لمواجهة تأثير الوباء على الاقتصاد
وأوروبيا، شددت اجراءت مكافحة كورونا مع ارتفاع أعداد الإصابات سواء في إنجلترا أو التشيك بالإضافة إلى هولندا
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