فيروس كورونا: لماذا تعاود الإصابات في الارتفاع عربيا؟ وهل ينجو العالم من "الركود"؟

تزداد مخاوف السلطات عربيا من موجة ثانية لوباء كورونا بعد ازدياد في أعداد الإصابات في عدة دول عربية مع االتشكك في قدرة القطاع الصحي على المواجهة