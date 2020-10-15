كيف يتفاعل السينمائيون اللبنانيون مع الأزمات؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كيف يتفاعل السينمائيون اللبنانيون مع الأزمات؟

سينمائيون لبنانيون يتفاعلون مع الأزمات

سينما بديلة هذا الأسبوع تستكشف كيف يتفاعل صناع الأفلام اللبنانيون مع الأزمات المتلاحق التي تصيب بلادهم.

يأخذنا الفيلم الوثائقي القصير'قلوب صغيرة' إلى مستشفى الكرنتينا في بيروت الذي يضم قسماً يستقبل أطفالا مفقود الأمل في علاجهم في أماكن أخرى. صور الفيلم قبل شهرين من انفجار مرفأ بيروت. يُظهر الفيلم هشاشة نظام الرعاية الصحية في لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية طاحنة.

يستخدم فيلم 'تشويش' للمخرج أحمد غصين أسلوب الكوميديا السوداء للكشف عن الكثير من أوجه الخلل في المجتمع اللبناني. أثناء تكليفه بحراسة جسر في وسط بيروت، يواجه سعيد مواقف لا تخلو من العبثية، منها انتحار يومي لنفس الشخص في نفس المكان!

تحدثنا أيضًا إلى مؤسسة "بيروت دي سي" ، وهي منظمة غير حكومية التي تقف وراء "صندوق إغاثة صانعي الأفلام والعاملين في مجال السينما في بيروت" لدعم السينمائيين اللبنانيين المتضررين من الانفجار.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).