فيروس كورونا: إغلاقات في عواصم أوروبية لكبح جماح الموجة الثانية للوباء

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فيروس كورونا: إغلاقات في عواصم أوروبية لكبح جماح الموجة الثانية للوباء

أعلنت فرنسا فرض حظر تجول ليلي في عاصمتها باريس وثمان مدن أخرى بداية من غد السبت لتقليل خالات الإصابة بالفيروس، بينما وضعت بريطانيا عاصمتها لندن ضمن مناطق التأهب العالي لتفشي الوباء.

الوباء كذلك ينتشر في دول شمال إفريقيا فصنفت تونس 26 منطقة باعتبارها تشهد انتشارا واسعا للعدوى بينما يتخوف الأطباء المغاربة من عدماستيعاب المستشفيات للحالات المتزايدة من مصابي كورونا.

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