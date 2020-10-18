التكنولوجيا تحول ماراثون لندن إلى حدث رقمي وسط وباء كورونا

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التكنولوجيا تحول ماراثون لندن إلى حدث رقمي وسط وباء كورونا

فريق برنامج 4تك يقدم هذا الأسبوع ثلاثة مواضيع تقنية من لندن ودبي.

يركض محمد طه في ماراثون لندن الشهير ويطلع على كيف تحول الماراثون إلى حدث رقمي في ظل وباء كورونا.

كما يتعرف محمد على الإجراءات المتبعة في الماراثون للحد من انتشار الفيروس بين المشاركين.

يتعرف نسيم رمضان على مصور فوتوغرافي ينقل صورة واقعية للمجتمع بعيداً عن ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهدوا هذه الحلقة من برنامج 4تك يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.

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