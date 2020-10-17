فيروس كورونا: هل كان متوقعا عودة الإغلاق في أوروبا؟ ولماذا تدافع بريطانيا عن الطواريء؟

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فيروس كورونا: هل كان متوقعا عودة الإغلاق في أوروبا؟ ولماذا تدافع بريطانيا عن الطواريء؟

يتزامن وصول الوفيات إلى مليون شخص عالميا مع حالة "توتر" في أوروبا وخصوصا مع عودة العدوى بوتيرة متسارعة في دول مثل بولندا وإسبانيا وفرنسا

وفي بريطانيا، ستدخل مقاطعة لانكشير شمالي انجلترا أعلى مرحلة من الإغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أما منظمة الصحة العالمية فتكشف في دراسة جديدة أن عقار "ريمديسيفير" تأثيره ضئيل للغاية

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