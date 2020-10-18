حال ذوي الإعاقة في سوريا مع الحرب وفيروس كورونا والأزمة الاقتصادية

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حال ذوي الإعاقة في سوريا مع الحرب وفيروس كورونا والأزمة الاقتصادية

الأشخاص من ذوي الإعاقة من أكثر الناس المعرضين للخطر والتهميش، خاصة وقت الأزمات. بي بي سي إكسترا في حلقة خاصة من العاصمة السورية دمشق مع مقدمة البرنامج أريج زيات للإضاءة على حال ذوي الإعاقة في سوريا مع استمرار الأزمة منذ ما يقارب عشر سنوات.

ذهبت كاميرا بي بي سي إكسترا إلى دمشق وألقت الضوء على المزيد من القصص الملهمة من ذوي الإعاقة، ومنهم بدر الذي قدرته على المشي أثناء الحرب في سوريا. أما حسن خازم فهو أول طالب أصم يدرس في أكاديمية عالمية لتصميم الأزياء في سوريا، واستطاع في وقت قصير لفت انتباه الفنانين. كيف يعيش الآن في ظل الحرب والجائحة وأزمة اقتصادية خانقة؟

ثلث سكان سوريا اليوم هم من الأشخاص من ذوي الإعاقة، إذ تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بنحو ٣.٧ مليون شخص يعيشون في ظل أزمة اقتصادية وضعت أكثر من ٨٠% من السكان تحت خط الفقر.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.