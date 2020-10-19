الأغاني عبر العقود تعكس التغير العربي نحو إسرائيل

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الأغاني عبر العقود تعكس التغير العربي نحو إسرائيل

الأيام القليلة الماضية كانت حافلة بالتطورات في مجال معاهدتي التطبيع بين الإمارات وإسرائيل وبين البحرين وإسرائيل ..

فقد حطت صباح اليوم الإثنين أولُ رحلة تجارية جوية قام بها "الاتحاد للطيران" بين الإمارات وإسرائيل في مطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبو ظبي، تقول الصحافة المحلية إنها ثمرةٌ أولى لمعاهدة التطبيع بين البلدين وتمهيدا للاتفاقية التي أبرمت أمس الأحد والمنتظر توقيعها رسميا غدا الثلاثاء بين الطرفين لدى زيارة وفد إماراتي إلى تل أبيب.

تقرر بموجب هذه الاتفاقية فتح المجال الجوي لثمان وعشرين رحلة جوية أسبوعية بين تل أبيب وأبو ظبي ودبي من بينها عشرُ رحلات تجارية أسبوعيا.

في ذات السياق استقبلت البحرين أمس الأحد وفدا اسرائيليا وأمريكيا لتوقيع مذكرات تفاهم في ثمانية مجالات في التجارة والاقتصاد والسياحة والطب